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"Челси" принял решение по Роналду

"Челси" принял решение по Роналду
©Reuters

"Челси" отказался от трансфера нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента тренеру лондонского клуба Томасу Тухелю, однако немец ответил отказом. Встреча прошла в начале июля.

Ранее сообщалось, что Роналду готов перейти в "Атлетико". При этом мадридцам необходимо разгрузить зарплатную ведомость. Из-за ограничений Ла Лиги они не смогут подписать контракт с португальцем без того, чтобы избавиться от звездных игроков.

Однако фанаты мадридского "Атлетико" начали протестовать в социальных сетях против потенциального перехода Роналду в клуб. Португалец ранее выступал в составе принципиального соперника "матрасников" - мадридского "Реала".

Напомним, Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал три результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 99-26 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4 Тоттенхэм Хотспур 38 22 5 11 69-40 71
5 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 57-57 58
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 60-51 56
8 Лестер Сити 38 14 10 14 62-59 52
9 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 15 11 42-44 51
10 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 6 17 38-43 51
11 Ньюкасл Юнайтед 38 13 10 15 44-62 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17 Лидс Юнайтед 38 9 11 18 42-79 38
18 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20 Норвич Сити 38 5 7 26 23-84 22

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Метки:
Челси Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ

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