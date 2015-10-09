В лондонском "Челси" подвели промежуточные итоги работы Хаби Алонсо на посту главного тренера команды, передают Vesti.kz.

"Челси" не планирует увольнять Алонсо

По информации The Touchline, руководство "синих" доверяет испанскому специалисту и не собирается отправлять его в отставку, несмотря на не очень удачные результаты в чемпионате Англии.

Эту информацию подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, внутри клуба нет никаких разговоров о смене тренера.

Также в "Челси" считают, что Алонсо — лучший тренер для этой работы, и они все вместе будут прогрессировать.

По данным The Telegraph, владельцы и руководство "Челси" считают, что 44-летнему испанцу нужно время. Они ценят Алонсо как умного и трудолюбивого специалиста, способного исправить ситуацию.

"Челси" стремится избежать смены тренера в середине сезона, которая в прошлом уже сбивала клуб с пути.

Результаты Алонсо в "Челси"

Алонсо возглавил "Челси" минувшим летом. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. Под руководством испанца "синие" провели 11 матчей в рамках английской премьер-лиги (АПЛ), одержав пять побед, потерпев пять поражений и однажды сыграв вничью.

В данный момент "Челси" находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 16 набранными очками.

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