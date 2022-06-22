"Челси" объявил об уходе спортивного директора

Спортивный директор "Челси" Марина Грановская покинула лондонский клуб, сообщает пресс-служба "синих".

При этом она продолжит помогать команде в течение нынешнего трансферного окна в той мере, в какой это необходимо для сопровождения трансферов.

Эту должность временно будет занимать новый совладелец "Челси" Тодд Боули. Он прокомментировал уход Марины Грановской из клуба: "Мы благодарим Марину за ее многолетнюю безупречную работу в клубе и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях".

Напомним, Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport. Грановской 47 лет. Она родилась в России и имеет российское и канадское гражданство.

Грановская работала в "Челси" с 2013 года. Она руководила трансферными вопросами, а также занималась продлением контрактов.