"Челси" объявил о переходе игрока за 64 миллиона евро

"Челси" объявил о переходе нападающего Рахима Стерлинга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт с 27-летним англичанином, выступавшим за "Манчестер Сити", рассчитан до 2027 года.

По разным данным, сумма трансфера составит свыше 53 миллионов евро и может вырасти до 65 миллионов с учетом бонусов.

Впрочем, сумма трансфера сторонами пока не разглашается. Transfermarkt оценивает футболиста в 63,7 миллиона евро.

За "Манчестер Сити" он выступал с 2015 по 2022 год. В составе клуба нападающий четыре раза становился чемпионом Англии.

В минувшем сезоне Стерлинг оформил 17 взятий ворот и сделал девять результативных передач в 47 матчах за "горожан" во всех турнирах.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт



