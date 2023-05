"Челси" объявил о назначении нового тренера

Новым главным тренером "Челси" стал аргентинец Маурисио Почеттино, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лондонский клуб официально объявил о назначении 51-летнего специалиста. Соглашение с ним подписано на два года с возможностью продления еще на один год.

В качестве тренера аргентинец возглавлял испанский "Эспаньол", английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". Последним клубом Почеттино был французский ПСЖ.

По ходу прошедшего сезона "Челси" возглавлял Грэм Поттер, которого в качестве исполняющего обязанности главного тренера сменил Фрэнк Лэмпард.

Лондонцы завершили выступление в Английской премьер-лиге на 12-м месте. Из Лиги чемпионов "синие" вылетели на стадии 1/4 финала.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!