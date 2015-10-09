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"Бёрнли" принял решение по Сатпаеву на матч Чемпионшипа

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"Бёрнли" принял решение по Сатпаеву на матч Чемпионшипа ©instagram.com/burnleyofficial

"Бёрнли" объявил состав на матч 15-го тура английского Чемпионшипа против "Кардиффа", сообщают Vesti.kz.

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"Бёрнли" объявил состав на матч 15-го тура английского Чемпионшипа против "Кардиффа", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити" и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев вновь оказался вне заявки "Бёрнли".

Состав "Бёрнли":

Кудер, Уокер, Экдаль, Игор, Лукас Пирес, Рамазани, Хатате, Эдвардс, Лорен, Банель, Уонтджи


Напомним, Сатпаев права на которого принадлежат лондонскому "Челси" провёл за "Бёрнли" семь матчей и не отметился результативными действиями.

"Бёрнли" набрал десять очков и занимает 22-е место из 24-х в таблице Чемпионшипа. У "Кардиффа" 15 баллов и 18 место.

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Чемпионшип Англии 2026/27   •   Уэльс, Кардифф   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Кардифф Сити
Кардифф Сити
(Кардифф)
- : -
Бернли
Бернли
(Бернли)
Кто победит в основное время?
Кардифф Сити
Ничья
Бернли
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