"Бёрнли" принял решение по Сатпаеву на матч Чемпионшипа

"Бёрнли" объявил состав на матч 15-го тура английского Чемпионшипа против "Кардиффа", сообщают Vesti.kz.
Встреча состоится в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити" и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.
Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев вновь оказался вне заявки "Бёрнли".
Состав "Бёрнли":
Кудер, Уокер, Экдаль, Игор, Лукас Пирес, Рамазани, Хатате, Эдвардс, Лорен, Банель, Уонтджи
Напомним, Сатпаев права на которого принадлежат лондонскому "Челси" провёл за "Бёрнли" семь матчей и не отметился результативными действиями.
"Бёрнли" набрал десять очков и занимает 22-е место из 24-х в таблице Чемпионшипа. У "Кардиффа" 15 баллов и 18 место.
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Чемпионшип Англии 2026/27 • Уэльс, Кардифф • Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Кардифф Сити
Ничья
Бернли
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