Моуринью перенял секрет ПСЖ для спасения звёзд "Реала"

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью решил перенять у французского ПСЖ систему управления физическим состоянием ведущих футболистов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

По информации источника, португальский специалист внедряет специальную программу отдыха и восстановления игроков. Она предусматривает не только ротацию состава во время матчей, но и дополнительные выходные, а также меры, направленные на психологическую разгрузку футболистов.

Подобную практику использует наставник ПСЖ Луис Энрике. Испанский тренер предоставляет ключевым исполнителям паузы в начале и середине сезона, чтобы к решающему отрезку чемпионата и еврокубков они подходили без накопленной усталости и с минимальным риском повреждений.

Первыми, кто воспользовался новой системой в "Реале", стали полузащитники Арда Гюлер и Орельен Тчуамени. Им предоставили отдых в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого АЕКа, который завершился победой мадридцев со счётом 3:2.

В дальнейшем Моуринью планирует распространить эту практику и на других футболистов команды.

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