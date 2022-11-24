Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

Британский миллиардер предпримет очередную попытку купить "МЮ"

Британский миллиардер предпримет очередную попытку купить "МЮ"
©instagram.com/manchesterunited

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф может стать владельцем футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Telegraph.

Рэтклифф, которому принадлежит нефтехимическая компания Ineos, в августе вел переговоры с семьей американских предпринимателей Глейзеров о приобретении "МЮ", однако тогда сделка не состоялась. Интерес к покупке клуба сохраняется, подконтрольные Рэтклиффу структуры уже провели оценку рисков. Отмечается, что у Ineos есть правило при осуществлении поглощений: в компании ожидают, что инвестиции окупятся или значительно вырастут в цене через три года.

Рэтклиффу принадлежит французский футбольный клуб "Ницца", в 2019 году Ineos приобрела велокоманду Sky.

В ночь на среду "МЮ" выступил с официальным заявлением, в котором не исключалась полная продажа клуба.

Ранее СМИ писали, что Глейзеры намерены продать "красных дьяволов" за 4,5 миллиарда евро.

"МЮ" - один из самых титулованных английских клубов, 20‑кратный чемпион страны, 12‑кратный обладатель Кубка Англии, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

На днях клуб покинул пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Поводом для его ухода послужило скандальное интервью, в котором он раскритиковал "МЮ" и его нынешнего главного тренера Эрика тен Хага.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2 Манчестер Сити 14 10 2 2 40-14 32
3 Ньюкасл Юнайтед 15 8 6 1 29-11 30
4 Тоттенхэм Хотспур 15 9 2 4 31-21 29
5 Манчестер Юнайтед 14 8 2 4 20-20 26
6 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 3 5 23-19 21
8 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
11 Кристал Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
12 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13 Лестер Сити 15 5 2 8 25-25 17
14 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15 Лидс Юнайтед 14 4 3 7 22-26 15
16 Вест Хэм Юнайтед 15 4 2 9 12-17 14
17 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
18 Ноттингем Форест 15 3 4 8 11-30 13
19 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 15 2 4 9 8-24 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
АПЛ Манчестер Юнайтед

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus