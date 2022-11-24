Британский миллиардер предпримет очередную попытку купить "МЮ"

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф может стать владельцем футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Telegraph.

Рэтклифф, которому принадлежит нефтехимическая компания Ineos, в августе вел переговоры с семьей американских предпринимателей Глейзеров о приобретении "МЮ", однако тогда сделка не состоялась. Интерес к покупке клуба сохраняется, подконтрольные Рэтклиффу структуры уже провели оценку рисков. Отмечается, что у Ineos есть правило при осуществлении поглощений: в компании ожидают, что инвестиции окупятся или значительно вырастут в цене через три года.

Рэтклиффу принадлежит французский футбольный клуб "Ницца", в 2019 году Ineos приобрела велокоманду Sky.

В ночь на среду "МЮ" выступил с официальным заявлением, в котором не исключалась полная продажа клуба.

Ранее СМИ писали, что Глейзеры намерены продать "красных дьяволов" за 4,5 миллиарда евро.

"МЮ" - один из самых титулованных английских клубов, 20‑кратный чемпион страны, 12‑кратный обладатель Кубка Англии, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

На днях клуб покинул пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Поводом для его ухода послужило скандальное интервью, в котором он раскритиковал "МЮ" и его нынешнего главного тренера Эрика тен Хага.