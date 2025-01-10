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Беллингем может перейти в топ-клуб АПЛ? Известны подробности

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Беллингем может перейти в топ-клуб АПЛ? Известны подробности ©instagram.com/england

Джоб Беллингем может отказаться от перехода в  "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", выбрав путь своего брата Джуда этим летом. С момента перехода из "Бирмингем Сити" в "Сандерленд" за 1,5 миллиона фунтов в 2023 году Джоб впечатлил болельщиков своей игрой, передают Vesti.kz

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Джоб Беллингем может отказаться от перехода в  "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", выбрав путь своего брата Джуда этим летом. С момента перехода из "Бирмингем Сити" в "Сандерленд" за 1,5 миллиона фунтов в 2023 году Джоб впечатлил болельщиков своей игрой, передают Vesti.kz

19-летний полузащитник забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 23 матчах текущего сезона, став одной из ключевых фигур команды в борьбе за выход в Премьер-лигу. 

Сейчас "Сандерленд" занимает четвертое место в Чемпионшипе, а Джоб выделяется на фоне своих партнеров по команде.


Как пишет издание The Sun, помимо "Юнайтед" и "Арсенала", за развитием Беллингема внимательно следят "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия", бывший клуб его звездного старшего брата. 

Напомним, что старший Беллингем в 2020 году перебрался из "Бирмингем Сити" в "Боруссию" за 30 миллионов фунтов и именно там превратился в одного из лучших полузащитников мира, что позволило ему в 2023 году перейти в мадридский "Реал".

Джоб может выбрать путь, который поможет ему получать больше игрового времени и развиваться на высоком уровне.


Это делает перспективу перехода в европейский клуб более привлекательной, особенно если он хочет повторить успех брата.

Несмотря на интерес со стороны топ-клубов, "Сандерленд" не собирается так просто расставаться со своим молодым талантом. 

Летом клуб продлил контракт с Беллингемом до 2028 года, что усиливает их позиции на трансферном рынке и подчеркивает статус игрока как одного из лидеров команды. По слухам, потенциальная сумма трансфера может достигать 20 миллионов фунтов.

Пока что главный приоритет Беллингема - помочь "Сандерленду" в гонке за выход в Премьер-лигу.

Он должен выйти на поле в матче третьего раунда Кубка Англии против "Сток Сити", а уже 18 января сыграть с "Бернли" в рамках Чемпионшипа.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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