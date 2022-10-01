"Арсенал" выиграл дерби и сохранил лидерство в АПЛ

"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби в рамках девятого тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Арсенала". В составе "канониров" отличились Томас Парти (20-я минута), Габриэл Жезус (49-я) и Гранит Джака (67-я). У "Тоттенхэма" с пенальти один гол отыграл Харри Кейн (31-я).

При этом на 62-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Эмерсона.

Как итог, "Арсенал" набрал 21 балл и сохранил лидерство в таблице, тогда как "Тоттенхэм" с 17 очками расположился на третьей строчке.

В следующем туре, 9 октября, "Арсенал" дома примет "Ливерпуль", а "Тоттенхэм" днем ранее на выезде встретится с "Брайтоном".

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