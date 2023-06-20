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Новости спорта Футбол Англия
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"Арсенал" сделал новое предложение по нападающему "Челси"

"Арсенал" сделал новое предложение по нападающему "Челси"
©instagram.com/kaihavertz29

Лондонский "Арсенал" сделал новое предложение по нападающему "Челси" Каю Хаверцу, передают Vesti.kz.

По данным журналиста Daily Mail Сами Мокбела, "канониры" предложили "синим" 60 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов евро). Новое предложение включает гарантированные 55 миллионов фунтов плюс дополнительные 5 миллионов в виде бонусов.

Отмечается, что "Арсенал" готов платить Хаверцу не менее 210 000 фунтов (245 тысяч евро) в неделю.

Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо, ожидается, что сделка по игроку сборной Германии будет заключена на этой неделе.

По данным СМИ, первоначальное предложение команды Микеля Артеты в размере около 50 миллионов фунтов было отклонено.

"Синие" оценивают своего форварда в 70-75 миллионов фунтов. При этом Хаверц уже дал добро на переход в "Арсенал". Фабрицио Романо пишет, что "Арсенал" уже согласовал пятилетний контракт с Каем.

Также известно, что полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо возглавляет список трансферных целей "Челси" на лето.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
АПЛ Арсенал Челси Футбольные трансферы

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