Лондонский "Арсенал" сделал новое предложение по нападающему "Челси" Каю Хаверцу, передают Vesti.kz.

По данным журналиста Daily Mail Сами Мокбела, "канониры" предложили "синим" 60 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов евро). Новое предложение включает гарантированные 55 миллионов фунтов плюс дополнительные 5 миллионов в виде бонусов.

Отмечается, что "Арсенал" готов платить Хаверцу не менее 210 000 фунтов (245 тысяч евро) в неделю.

Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо, ожидается, что сделка по игроку сборной Германии будет заключена на этой неделе.

По данным СМИ, первоначальное предложение команды Микеля Артеты в размере около 50 миллионов фунтов было отклонено.

"Синие" оценивают своего форварда в 70-75 миллионов фунтов. При этом Хаверц уже дал добро на переход в "Арсенал". Фабрицио Романо пишет, что "Арсенал" уже согласовал пятилетний контракт с Каем.

Также известно, что полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо возглавляет список трансферных целей "Челси" на лето.

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