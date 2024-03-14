Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

"Арсенал" решил судьбу игрока сборной Англии. Известна реакция Артеты

"Арсенал" решил судьбу игрока сборной Англии. Известна реакция Артеты
©instagram.com/benwhite

Защитник сборной Англии по футболу Бен Уайт подписал с лондонским "Арсеналом" новый контракт, передают Vesti.kz.

Соглашение рассчитано до 2028 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал это событие.

"Это отличная новость, что Бен посвятил свое будущее нашему клубу. Бен - ключевой игрок для нас, профессионал с менталитетом победителя и один из тех, кто подает пример каждый день. Способности, целеустремленность и позитивный настрой Бена очень важны, но он также обладает прекрасным характером и человеческими качествами. Мы все с нетерпением ждем продолжения работы с Беном в ближайшие годы", - приводит его слова пресс-служба английского клуба.

26-летний Уайт выступает за "Арсенал" с 2021 года. В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) провел 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

В его карьере также были "Лидс", "Питерборо Юнайтед", "Ньюпорт Каунти" и "Брайтон".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63-28 63
4 Астон Вилла 28 17 4 7 59-41 55
5 Тоттенхэм Хотспур 27 16 5 6 59-39 53
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39-39 47
7 Вест Хэм Юнайтед 28 12 7 9 45-49 43
8 Брайтон энд Хов Альбион 28 11 9 8 50-44 42
9 Вулверхэмптон Уондерерс 28 12 5 11 42-44 41
10 Ньюкасл Юнайтед 28 12 4 12 59-48 40
11 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12 Фулхэм 28 10 5 13 40-44 35
13 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14 Эвертон 28 8 7 13 29-39 31
15 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
16 Брентфорд 28 7 5 16 40-52 26
17 Ноттингем Форест 28 6 6 16 34-50 24
18 Лутон Таун 28 5 6 17 41-59 21
19 Бернли 28 3 5 20 27-62 14
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-74 14

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Арсенал Футбол АПЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:16
Англия
©instagram.com/benwhite "Арсенал" решил судьбу игрока сборной Англии. Известна реакция Артеты
Сегодня , 11:43
Англия
©instagram.com/cristiano/ "Челси" раскритиковали за ошибку с Роналду
Сегодня , 08:25
Англия
©ФК "Борнмут" Суперкамбэком с 0:3 обернулся матч в АПЛ. Такое удавалось только 2 клубам
Вчера , 22:55
Англия
©twitter.com/LFC "Это безумие". Клопп высказался о решении уйти из "Ливерпуля"
Вчера , 22:35
Англия
©instagram.com/spursofficial "Реал" собрался подписать чемпиона мира
Вчера , 20:47
Англия
©twitter.com/ManCity Назван защитник, победивший в битве с Холандом
Вчера , 18:59
Англия
©twitter.com/LFC ПСЖ нашел замену Мбаппе. На него также претендует "Барселона"
Вчера , 08:51
Англия
©instagram.com/mosalah Салаха "опозорили" перед матчем с Казахстаном за путевку на Евро
Вчера , 07:42
Англия
©instagram.com/chelseafc "Челси" решил распродать игроков в Саудовскую Аравию
12 марта, 22:53
Англия
©twitter.com/LFC Салах? "Барселона" нацелилась на вингера "Ливерпуля"
12 марта, 19:29
Англия
©twitter.com/ChelseaFC "Челси" повторил впечатляющее достижение 2001 года в АПЛ
12 марта, 07:30
Англия
©ФК "Челси" "Чесли" вырвал победу в АПЛ: голы пяткой и в пустые ворота (видео)
11 марта, 22:50
Англия
©twitter.com/ManCity Шансы "Манчестер Сити" на титул в АПЛ поставили под сомнение
11 марта, 10:00
Англия
©instagram.com/sudakov_11 "Барселона" нацелилась на игрока "Шахтера": его называют будущей звездой Ла Лиги
10 марта, 23:39
Англия
©twitter.com/ManCity "Невероятная команда". Гвардиола высказался о "Ливерпуле" после ничьей в АПЛ
10 марта, 22:57
Англия
©twitter.com/ManCity Двумя голами завершился суперматч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" за лидерство в АПЛ
10 марта, 07:40
Англия
©ФК "Арсенал" Поздний гол спас "Арсенал" от неприятной сенсации. Теперь они лидеры АПЛ
8 марта, 13:15
Англия
©ФК "Ливерпуль" Названо главное преимущество "Ливерпуля" в борьбе за чемпионство в АПЛ
7 марта, 22:57
Англия
©instagram.com/masongreenwood "Барселона" нашла "недорогой" вариант усиления атаки
7 марта, 20:22
Англия
©instagram.com/manchesterunited "МЮ" решил избавиться от 21 футболиста
7 марта, 18:21
Англия
©instagram.com/sergioregui Воспитанник "Реала" сделал неожиданное признание о своем уходе
7 марта, 11:40
Англия
©ФК "Манчестер Сити" Холанд в ударе: забил 7 голов за 3 матча и догнал Агуэро
7 марта, 08:45
Англия
©ФК "Манчестер Сити" "Ман Сити" сотворил историю в Лиге чемпионов и покорил Европу
6 марта, 23:35
Англия
©twitter.com/LFC "Ливерпуль" узнал хорошие новости о Салахе перед матчем с "Манчестер Сити"
6 марта, 20:20
Англия
©twitter.com/ManCity Стало известно, как МЮ упустил Холанда
6 марта, 15:30
Англия
©ФК "Аль-Наср" В АПЛ нашелся футболист уровня Роналду
6 марта, 11:42
Англия
©instagram.com/leomessi Клопп объяснил преимущество Месси над другими футболистами
5 марта, 20:31
Англия
©ФК "Манчестер Сити" Холанд рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"
5 марта, 18:38
Англия
©twitter.com/ManCity Лучший после Месси игрок ответил на свое сравнение с аргентинцем
5 марта, 17:59
Англия
©twitter.com/AlNassrFC В Англии удивились футбольным долголетием Роналду

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus