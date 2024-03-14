"Арсенал" решил судьбу игрока сборной Англии. Известна реакция Артеты

Защитник сборной Англии по футболу Бен Уайт подписал с лондонским "Арсеналом" новый контракт, передают Vesti.kz.

Соглашение рассчитано до 2028 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал это событие.

"Это отличная новость, что Бен посвятил свое будущее нашему клубу. Бен - ключевой игрок для нас, профессионал с менталитетом победителя и один из тех, кто подает пример каждый день. Способности, целеустремленность и позитивный настрой Бена очень важны, но он также обладает прекрасным характером и человеческими качествами. Мы все с нетерпением ждем продолжения работы с Беном в ближайшие годы", - приводит его слова пресс-служба английского клуба.

26-летний Уайт выступает за "Арсенал" с 2021 года. В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) провел 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

В его карьере также были "Лидс", "Питерборо Юнайтед", "Ньюпорт Каунти" и "Брайтон".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.