Англия
Сегодня 12:55
 

"Арсенал" решил перехватить трансферную цель "Реала" за 100 миллионов

"Арсенал" решил перехватить трансферную цель "Реала" за 100 миллионов Главный тренер "Арсенала" Микель Артета. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Реал" продолжает думать о формировании состава на будущий год и пристально следит за ситуацией вокруг турецкого таланта Кенана Йылдыза из "Ювентуса". Но мадридцам придётся выдержать серьёзную конкуренцию, передают Vesti.kz.

Интерес "Реала" и позиция игрока

По данным DefensaCentral, Хаби Алонсо высоко оценивает потенциал 20-летнего турецкого полузащитника и видит его частью будущей атакующей линии, особенно если летом 2026 года клуб покинут некоторые нынешние лидеры.

"Реал" уже пытался наладить контакт с окружением игрока, однако первые переговоры не принесли результата.

Йылдыз, который летом 2024 года продлил контракт с "Юве", рассчитывает на улучшение условий. Его сторона требует оклад 6–7 миллионов евро в год, при том что сейчас он получает около 1,5 миллиона. Туринцы не готовы подниматься выше пяти.

Если соглашение не будет достигнуто, игрок может попросить о трансфере.


"Арсенал" готовит шаг вперёд

"Арсенал" также активно следит за ситуацией. Сообщается, что клуб уже сделал больше шагов для изучения условий вероятного перехода и готов увеличить зарплату Йылдызу.

При этом в Лондоне понимают, что "Ювентус" крайне неохотно обсуждает продажу своего таланта и пока не обозначил цену на него. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 75 миллионов евро, но туринцы могут потребовать значительно больше.

Английские источники утверждают, что "Арсенал" способен подготовить предложение близкое к 100 миллиона евро.

Что будет с атакой "Реала"

Мадридский клуб сможет активно включиться в борьбу только после потенциальных уходов. Практически решённой считается ситуация Родриго Гоэса — его трансфер в 2026 году называют почти неизбежным.

Открытым остаётся вопрос продления контракта Винисиуса Жуниора: обе стороны хотят продолжить сотрудничество, но пока не пришли к финансовому консенсусу.

Ранее стало известно, что сорвавшийся трансфер "Реала" стал причиной разногласий между Алонсо и Пересом. Между тем руководство "сливочных" приняло решение по будущему главного тренера.

