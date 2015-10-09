Бывший игрок лондонского "Арсенала" Пол Мерсон высказал своё мнение о предстоящем матче "канониров" против "Сандерленда", сообщают Vesti.kz.
По его оценке, исход встречи 25-го тура АПЛ может оказать серьёзное влияние на борьбу за чемпионский титул.
"Думаю, вопрос борьбы за титул решится в эти выходные. Не представляю, чтобы "Арсенал" потерял очки в этом матче. Если "Арсенал" выиграет, то оторвется от ближайшего преследователя на девять очков", - цитирует Мерсона Sportskeeda.
В настоящий момент команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 53 очка.
Our house.— Arsenal (@Arsenal) February 4, 2026
Photos in collaboration with Susana Ferreira 📸 pic.twitter.com/lPawEem8GI
