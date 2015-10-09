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"Арсенал" предложил 55 миллионов за игрока сборной Бразилии и получил ответ

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"Арсенал" предложил 55 миллионов за игрока сборной Бразилии и получил ответ Микель Артета. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Арсенал" за последние 24 часа сделал официальный запрос по полузащитнику сборной Бразилии Бруну Гимарайншу, передают Vesti.kz.

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"Арсенал" за последние 24 часа сделал официальный запрос по полузащитнику сборной Бразилии Бруну Гимарайншу, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, план лондонцев начать переговоры с предложения в 55 миллионов фунтов стерлингов был немедленно отклонен "Ньюкаслом".

Отмечается, что "сороки" хотят сохранить Бруну и заявили "Арсеналу", что не продадут игрока за такую сумму.

Гимарайнш выступает за "Ньюкасл" с 2022 года, когда перешёл из "Лиона" за 42,10 миллиона евро. В минувшем сезоне он провёл 41 матч во всех турнирах, забив 9 голов и сделав 8 результативных передач.

В карьере 28-летнего хавбека также были бразильские "Атлетико Паранаэнсе" и "Аудакс" (Озаску). В национальную команду вызывается с 2020 года.


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