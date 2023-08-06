"Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" и завоевал первый трофей в сезоне-2023

Лондонский "Арсенал" стал победителем Суперкубка Англии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче на "Уэмбли" "канониры" встречались с "Манчестер Сити". В основное время соперники обменялись голами. На 77-й минуте Коул Палмер вывел "горожан" вперед. "Арсенал" сумел сравнять счет на 11-й добавленной ко второму тайму время. Отличился Леандро Троссард.

В серии пенальти игроки "Арсенала" оказались точнее. Свои попытки реализовали Мартин Эдегор, Троссард, Букайо Сака и Фабиу Виейра. Единственным игроком, реализовавшим пенальти в составе "Манчестер Сити" стал Бернарду Силва.

Кевин Де Брейне и Родриго Эрнандес свои попытки не реализовали.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ