"Арсенал" нашел усиление в сборной Испании

"Арсенал" и "Реал Сосьедад" в эти выходные снова обсудят переход в английский клуб Микеля Мерино, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся на завершающей стадии, гонорар почти согласован, в то время как идет работа над структурой сделки/условиями оплаты. Все стороны сохраняют оптимизм.

🚨🔴⚪️ Arsenal and Real Sociedad in contact again this weekend to get Mikel Merino deal done.



Negotiations at final stages after #AFC advanced more than two weeks ago, fee almost agreed while working on deal structure/payment terms.



All parties remain optimistic. ⏳🇪🇸 pic.twitter.com/BagmudKXhm