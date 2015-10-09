"Арсенал" хочет перехватить у "Реала" "нового Погба"

20-летний полузащитник "Фрайбурга" Йохан Манзамби стал одной из главных целей европейских грандов на летнее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Швейцарский талант проводит выдающийся сезон в Бундеслиге: на его счету уже 5 голов и 7 ассистов. За мощные физические данные, технику и умение продвигать мяч аналитики прозвали его "новым Полем Погба".

Главные претенденты:

• "Реал" Мадрид: видит в Манзамби долгосрочную замену лидерам в центре поля.

• "Арсенал": лидер АПЛ готов предложить игроку ключевую роль в своем вертикальном и динамичном проекте.

"Фрайбург" признает, что удержать игрока будет практически невозможно. Сам Манзамби выбирает между статусом в "Реале" и гарантированным местом в старте "канониров". Судя по всему, борьба за футболиста станет главным хитом ближайшего межсезонья.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!