АПЛ оценила игру Хусанова

Аккаунт Английской Премьер-лиги опубликовал видео с защитником "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым, сообщают Vesti.kz.

Лига отметила длинные и точные передачи Хусанова. В видео попали эпизоды матча "Сити" против "Челси", в котором "горожане" одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Хусанов стал игроком "Сити" в январе 2025 года, когда английский клуб выкупил его контракт у французского "Ланса" за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне узбекистанский защитник провёл 31 матч во всех турнирах.

Кроме того, он уже дважды признавался лучшим игроком месяца в клубе — в январе и марте.

