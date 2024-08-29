АПЛ обратилась в полицию из-за "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"
1 сентября в английской премьер-лиге состоится матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". В преддверии него руководство чемпионата обратилось к полиции, передает Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.
1 сентября в английской премьер-лиге состоится матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". В преддверии него руководство чемпионата обратилось к полиции, передает Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.
Матч пройдет в Манчестере. Это вызвало опасения о АПЛ о возможных беспорядках перед игрой.
В итоге английская премьер-лига выплатила полицейским семь миллионов фунтов, для обеспечения дополнительной безопасности во время проведения матча.
"Ливерпуль" набрал шесть очков после двух матчей и входит в лидирующую группу турнирной таблицы, у "Манчестер Юнайтед" три балла после двух игр - команда находится в середине таблицы.
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