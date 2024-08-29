АПЛ обратилась в полицию из-за "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"

1 сентября в английской премьер-лиге состоится матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". В преддверии него руководство чемпионата обратилось к полиции, передает Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Матч пройдет в Манчестере. Это вызвало опасения о АПЛ о возможных беспорядках перед игрой.

В итоге английская премьер-лига выплатила полицейским семь миллионов фунтов, для обеспечения дополнительной безопасности во время проведения матча.

"Ливерпуль" набрал шесть очков после двух матчей и входит в лидирующую группу турнирной таблицы, у "Манчестер Юнайтед" три балла после двух игр - команда находится в середине таблицы.

Криштиану Роналду "вернули" в "Манчестер Юнайтед"

