АПЛ дисквалифицировала футболиста за шутку

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать уругвайского полузащитника "Тоттенхэма" Родриго Бентанкура на семь матчей, сообщают Vesti.kz.

Футболист "шпор" поплатится за неудачную шутку с расистским подтекстом в адрес его одноклубника южнокорейского нападающего Сона Хын Мина, информирует сайт организации. Помимо дисквалификации, футболисту назначен штраф около 120 тысяч евро.

Напомним, что прошлым летом в соцсетях появился ролик, где Бентанкура, общаясь с телеведущим, шутит, когда тот просит у него футболку Сона.

"Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково", - заявил Бентанкур. Впоследствии игрок извинился перед Соном в соцсетях.

После этого Футбольной ассоциации Англии (FA) были предъявлены Бентанкуру обвинения в "неподобающем поведении" и использовании "оскорбительной или унизительной лексики по национальному или расовому признаку".