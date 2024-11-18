АПЛ дисквалифицировала футболиста за шутку
Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать уругвайского полузащитника "Тоттенхэма" Родриго Бентанкура на семь матчей, сообщают Vesti.kz.
Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать уругвайского полузащитника "Тоттенхэма" Родриго Бентанкура на семь матчей, сообщают Vesti.kz.
Футболист "шпор" поплатится за неудачную шутку с расистским подтекстом в адрес его одноклубника южнокорейского нападающего Сона Хын Мина, информирует сайт организации. Помимо дисквалификации, футболисту назначен штраф около 120 тысяч евро.
Напомним, что прошлым летом в соцсетях появился ролик, где Бентанкура, общаясь с телеведущим, шутит, когда тот просит у него футболку Сона.
"Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково", - заявил Бентанкур. Впоследствии игрок извинился перед Соном в соцсетях.
После этого Футбольной ассоциации Англии (FA) были предъявлены Бентанкуру обвинения в "неподобающем поведении" и использовании "оскорбительной или унизительной лексики по национальному или расовому признаку".
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