В АПЛ будут добавлять время, затраченное на празднование голов

В Английской Премьер-лиге начнут компенсировать время, потраченное на празднование голов. Арбитры будут замерять это время и добавлять его к общей длительности матча, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Soccer.ru.

Помимо этого, футболистам станут оказывать помощь за пределами поля, если это возможно. Исключениями являются случаи, когда травму получит вратарь, либо столкнутся игроки одной команды.

Если футболист откажется от медицинской помощи и одновременно его одноклубник будет умышленно задерживать возобновление игры, то такому игроку будет показана желтая карточка. Арбитры также будут более строго следить за соблюдением дистанции во время исполнения штрафных ударов.

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