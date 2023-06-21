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В Англии призвали запретить трансферы игроков АПЛ в клубы Саудовской Аравии

В Англии призвали запретить трансферы игроков АПЛ в клубы Саудовской Аравии
©twitter.com/FabrizioRomano

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказал свою точку зрения о необходимости введения ограничений на трансферы футболистов из АПЛ в саудовские клубы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Саудовской Аравии ранее уже решили продолжить свою карьеру Криштиану Роналду, Карим Бензема, Н'Голо Канте и Хаким Зиеш. В ближайшее время к ним могут присоединиться и другие игроки, такие как Рубен Невеш, Калиду Кулибали.
 

"Премьер-лига должна немедленно ввести эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы гарантировать целостность игры", - цитирует Невилла BBC.

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Метки:
Саудовская Аравия АПЛ Футбольные трансферы Роналду Криштиану

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