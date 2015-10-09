6-кратный чемпион АПЛ решил покинуть "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз покинет английский клуб по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, 31-летний игрок уйдет в летнее трансферное окно в качестве свободного агента.

Отмечается, что Стоунз хочет помочь "Сити" в борьбе за титулы в конце нынешнего сезона, а затем – покинуть клуб.

Джон Стоунз перешёл в "Сити" в 2016 году из "Эвертона" за 55,6 миллиона евро. В составе "горожан" он завоевал 18 трофеев, в том числе 6 раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Стоунз сыграл 13 матчей за "Сити" во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

