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Гвардиола пропустит большую часть предсезонки "Манчестер Сити" из-за Месси

Он прибыл в Барселону на переговоры.

Гвардиола пропустит большую часть предсезонки "Манчестер Сити" из-за Месси
Фото: Getty Images©
Новости спорта Футбол Англия
0

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пропустит большую часть предсезонной подготовки своей команды, передает "Чемпионат".

Ранее стало известно, что он прибыл в Барселону, чтобы провести переговоры с аргентинцем Лионелем Месси

Согласно правилам, введенным в Великобритании для людей, прибывающих из Испании, по возвращению ему придется отправиться на двухнедельный карантин. 

Таким образом, Гвардиола пропустит большую часть предсезонки. Встреча первого тура АПЛ-2020/21, в которой "Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном", состоится уже 21 сентября.

 

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Метки:
Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Барселона Испания Великобритания АПЛ

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