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"Барселона" будет игнорировать запросы от заинтересованных в Месси клубов

Главным претендентом в борьбе за него называется "Манчестер Сити".

"Барселона" будет игнорировать запросы от заинтересованных в Месси клубов
Лионель Месси. Фото: beinsports.com©
Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" рассчитывает сохранить аргентинского нападающего Лионеля Месси, передает "Чемпионат" со ссылкой на испанские СМИ.

Сообщается, что все менеджеры каталонского клуба получили указание не контактировать с представителями любых команд, заинтересованных в услугах футболиста.

Так, "Барселона" не будет отвечать на телефонные звонки или приглашения на встречи от клубов, которые хотят приобрести аргентинца. В каталонском клубе рассчитывают убедить Месси остаться.

Напомним, Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. Главным претендентом в борьбе за него называется "Манчестер Сити". Также появилась информация, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола находится в Барселоне и уже договорился о встрече с Месси.

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Метки:
Барселона Месси Лионель Испания Манчестер Сити Гвардиола Хосеп

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