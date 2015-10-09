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Англия
Вчера 13:18
 

18-летний талант ПСЖ согласился на трансфер в "Манчестер Сити"

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18-летний талант ПСЖ согласился на трансфер в "Манчестер Сити" ©Depositphotos/mrogowski_photography

Английский "Манчестер Сити" достиг договоренности о переходе молодого защитника французского "Пари Сен-Жермен" Германа Малонги, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Английский "Манчестер Сити" достиг договоренности о переходе молодого защитника французского "Пари Сен-Жермен" Германа Малонги, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Сделка закрыта

По информации источника, стороны согласовали все детали сделки, а сам футболист уже принял условия, предложенные клубом из Манчестера. Ожидается, что Малонга присоединится к команде в ближайшее время и станет частью долгосрочного проекта "горожан".

Один из самых перспективных защитников Франции

Герман Малонга является воспитанником академии ПСЖ и считается одним из наиболее перспективных центральных защитников своего поколения. Футболист 2008 года рождения прошел все этапы подготовки в системе парижского клуба и привлек внимание скаутов ведущих европейских команд.

Ставка на будущее

В "Манчестер Сити" продолжают делать ставку на молодых игроков с высоким потенциалом. Подписание Малонги рассматривается как инвестиция в будущее обороны английского гранда.

Официальное объявление о трансфере ожидается после завершения всех формальностей между клубами.

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