18-летний талант ПСЖ согласился на трансфер в "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" достиг договоренности о переходе молодого защитника французского "Пари Сен-Жермен" Германа Малонги, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Сделка закрыта

По информации источника, стороны согласовали все детали сделки, а сам футболист уже принял условия, предложенные клубом из Манчестера. Ожидается, что Малонга присоединится к команде в ближайшее время и станет частью долгосрочного проекта "горожан".

Один из самых перспективных защитников Франции

Герман Малонга является воспитанником академии ПСЖ и считается одним из наиболее перспективных центральных защитников своего поколения. Футболист 2008 года рождения прошел все этапы подготовки в системе парижского клуба и привлек внимание скаутов ведущих европейских команд.

Ставка на будущее

В "Манчестер Сити" продолжают делать ставку на молодых игроков с высоким потенциалом. Подписание Малонги рассматривается как инвестиция в будущее обороны английского гранда.

Официальное объявление о трансфере ожидается после завершения всех формальностей между клубами.

🚨🔵 Manchester City have agreed deal to sign Hermann Malonga as new centre back from PSG, here we go!



2008 born talent has accepted all terms offered by #MCFC and joins from Paris Saint-Germain to City project. pic.twitter.com/w1xFV6t38t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

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