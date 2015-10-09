Будущее главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы остаётся неопределённым на фоне усиливающихся слухов о его возможном уходе, передают Vesti.kz.

Клуб ждёт ответа

По информации журналиста Бена Джейкобса, руководство "горожан" уже обратилось к каталонскому специалисту с просьбой прояснить ситуацию и дать чёткий ответ — намерен ли он отработать контракт до конца. Действующее соглашение тренера рассчитано ещё на один сезон, однако обсуждается вариант ухода уже по завершении текущей кампании.

Неопределённость мешает планам

Сообщается, что отсутствие ясности в вопросе будущего Гвардиолы осложняет трансферное планирование клуба. В "Сити" сохраняют спокойствие, но рассчитывают в ближайшее время получить конкретный ответ от наставника.

Один из самых успешных клубов Англии

"Манчестер Сити" остаётся одним из наиболее титулованных клубов страны: в активе команды 10 чемпионств Англии (включая восемь титулов Премьер-лиги), семь Кубков Англии, восемь Кубков английской лиги, а также победа в Лига чемпионов УЕФА сезона-2022/23. Большое количество из этих трофеев было выиграно в период под руководством Гвардиолы, который работает в клубе с 2016 года.

