Стал известен доход казахстанцев за выступление на турнире с чемпионом мира по Dota 2

Команды с казахстанцами завершили свое выступление в первом рейтинговом турнире Dota Pro Circuit-2021/22. Подробнее о достижениях наших соотечественников в материале Vesti.kz.

Самым успешным турнир стал для команды Puck Champ с казахстанцем Абдумаликом Malik Сайлау. Коллектив занял второе место в первом дивизионе и заработал 28 тысяч долларов. Он пропустил вперед себя лишь действующего чемпиона мира по этой дисциплине - команду Spirit.

Немного хуже оказался результат у Hell Raisers Алимжана Watson Исламбекова и Армана Malady Оразбаева. В переигровках они уступили Virtus.Pro и упали на четвертую строчку. На их счету 26 тысяч долларов.

Во второй лиге длительное время лидировали V-gaming, в который входят Дархан Haze Мадыхан, Исламбек Arrow Шаударбаев и Айбек Naive Токаев. Однако неудачи в последних матчах отбросили коллектив на четвертую строчку, за которую они получили 11 тысяч долларов. Команда другого казахстанца Амира Dodren Акмоллина Winstrike смогла совершить рывок на вторую строчку, которая обеспечила ее 16 тысячами долларов призовых и повышением в первую лигу.

Отметим, что это первый большой официальный турнир после The International, который прошел осенью прошлого года. Матчи проходили в онлайн-режиме с 29 ноября по 23 января.