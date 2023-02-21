Как самая сексуальная дотерша Казахстана "снимала стресс" болельщикам

26-летняя казахстанка Айгерим Дунамис начала работать в студии аналитики Paragon Events, где в образе одного из персонажей Dota 2 приняла участие в обсуждении и комментировании матчей DPC-лиги в Европе, передает корреспондент Vesti.kz.

В своем дебютном выходе казахстанская модель, киберспортсменка и косплеер предстала в образе Marci. Это молчаливый персонаж, но в ходе трансляции девушка смело делилась своим видением матча и делала прогнозы. Ее аналитика оказалась очень интересной.

Стоит отметить, что в этом турнире принимал участие ее соотечественник Алимжан Watson Исламбеков, который вместе со своей командой Entity вошел в число лучших и пробился на турнир The Lima Major 2023 с призовым фондом 500 тысяч долларов.

Сама Дунамис комментировала несколько матчей и по ходу соревнования примеряла на себя образы самых ярких девушек - героев Dota 2: Lina и Crystal Mayden.

К слову, Дунамис занимается киберспортом с 13 лет. Знакомство с виртуальным миром для алматинки началось с Dotа. Сейчас стримерша увлекается разными играми и участвует в конкурсах косплеев. На ее счету около сотни полноценных образов.

На ее страницу в Twitch подписаны 2108 человек, а в Instagram - 26,1 тысячи. Она активно ведет социальные сети и регулярно участвует в фестивалях и соревнованиях в качестве косплеера и почетного гостя.

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