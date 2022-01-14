Наши в топе. Как казахстанцы выступают на первом официальном турнире по Dota 2 после ЧМ

В первом турнире рейтинговой лиги по Dota Pro Circuit-2021/22 принимают участие несколько казахстанских киберспортсменов. Подробнее об их последних играх и шансах на повышение в классе - в материале корреспондента Vesti.kz.

В первом дивизионе лиги Казахстан представлен лишь в двух командах. Однако и Hell Raisers Алимжана Watson Исламбекова и Армана Malady Оразбаева, а также Puck Champ с Абдумалик Malik Сайлау занимают верхние строчки турнирной таблицы и ведут борьбу за первое место.

Их очная встреча состоялась накануне и завершилась победой Puck Champ со счетом 2:0. Благодаря успеху команда возглавила турнирную таблицу с 18 очками в своем активе. На шесть баллов меньше у "Адских всадников", которые все равно сохраняют шансы на первое место.

Во втором дивизионе яркую игру демонстрирует казахстанский коллектив V-gaming, в который входят Дархан Haze Мадыхан, Исламбек Arrow Шаударбаев и Айбек Naive Токаев. В последнем матче он обыграл команду самого известного "дотера" СНГ - Даниила Dendi Ишутина B8 (2:1). В активе казахстанцев 15 очков и они удерживают первое место, которое даст возможность перейти в высший дивизион.

Также шансы на повышение сохраняет Winstrike, за который выступает Амир Dodren Акмоллин. У коллектива девять очков, но есть две игры в запасе. К слову, последний успех "винстрайков" был как раз над B8.

К сожалению, из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса Major, который был запланирован к первому сезону лиги, был отменен. Все рейтинговые баллы и призовой фонд будут распределены на следующее соревнование.

Отметим, что это первый большой официальный турнир после The International, который прошел осенью прошлого года. Матчи проходят в онлайн-режиме с 29 ноября по 23 января.