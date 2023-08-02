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Новости спорта Dota2
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Будет ли первый казах на ЧМ по Dota 2? Знакомимся с претендентами

Будет ли первый казах на ЧМ по Dota 2? Знакомимся с претендентами
©Dota2.com

Рекордные семь команд с казахстанцами примут участие в квалификации к главному турниру года по Dota 2 - The Intrnational, передает корреспондент Vesti.kz.

Сам чемпионат пройдет в октябре в Сиэтле (США), но отборы состоятся по всему миру. Большая часть коллективов казахстанцев, а именно пять, представлены в регионе Восточная Европа.

С четвертьфинала верхней сетки в борьбу вступит команда NAVI c тремя казахстанцами Абдималиком Malik Сайлау, Даниялом Danial Алибаевым и Арманом Malady Оразбаевым. Также на этой стадии сыграют UALEKUMNIHAO с Бекжаном b1kA Джандировым и Владиславом Mary Кривцовым. Помимо этого старт здесь возьмут Nemiga с Александр V1olent Парк и Team Sexy с Мирасом Mirage Мутановым.

В нижней сетке состязания в предварительной стадии выступит молодежный состав NAVI с Тамиром Daze Токпановым.

В регионе Западная Европы казахстанцы будут болеть за два коллектива Quest Esports c Айбеком TA2000 Токаевым и Алимжаном Watson Исламбековым, играющим за Entity.

Сама квалификация возьмет старт 17 августа и завершится в конце месяца. Призовой фонд составит около двух миллионов долларов. 

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