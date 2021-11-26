Крупнейшая победа за два года. Казахстанцы помогли российской команде выиграть Лигу чемпионов по Dota 2

Команда Hell Raisers с казахстанцами Алимжаном Watson Исламбековым и Арманом Malady Оразбаевым выиграла пятый сезон Champions League по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче она обыграла Entity Gaming со счетом 3:2 и заработала 25 тысяч долларов. Для составов организации по Dota 2 - это самый крупный выигрыш с 2019 года. Тогда HR стала третьей на Dota Summit и выиграла 54 000 долларов.

Отметим, что впереди казахстанцев ожидает участие в первом турнире Dota Pro Circuit 2021/22. Они сыграют против Team Empire, AS Monaco Gambit, Natus Vincere, PuckChamp, Team Spirit и Team Unique. Соревнования стартуют 2 декабря. Коллектив казахстанских геймеров начнет участие 5 декабря матчем с Virtus.pro.

Все игры турнира пройдут в онлайн-режиме. Команды разыграют три путевки на первый мейджор сезона с призовым фондом 500 тысяч долларов, который пройдет в феврале 2022 года. Соревнование в СНГ завершится 23 января.

Напомним, что Исламбеков большую часть года играл за команду самого известного "дотера" СНГ - Даниила Dendi Ишутина B8, а для Оразбаева дебют в HR стал первым профессиональным опытом в карьере.