Команда лучшего в Европе казахстанца одержала четвертую победу на турнире по Dota 2

Команда казахстанского игрока Армана Malady Оразбаева Hell Raisers одержала четыре победы во втором дивизионе рейтингового турнира Pro Circuit 2021/2022 по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

При этом все победы HR одержали со счетом 2:0. Поверженными оказались Hydra, XZ, Nemiga и Empire. В пассиве коллектива лишь поражение от No Sorry в дебютной игре (0:2). C 12 очками команда находится на второй строчке, гарантирующей попадание в первый дивизион, который определяет участников турниров серии Major.

Ранее казахстанец возглавил европейский рейтинг, опередив соперников из таких грандов, как OG, Evil Geniuses и Natus Vincere. Текущий рейтинг Malady составляет 12 тысяч MMR.

Казахстанец сенсационно возглавил рейтинг "дотеров" в Европе

Добавим, что вместе с Оразбаевым за HR выступает его соотечественник Алимжан Watson Исламбеков.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":