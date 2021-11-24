 gntuWeIk5nACebrCEG5RoHvO3aOL6srzCwrjjWOH
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Команда казахстанцев поборется за выход на первый Major сезона с призовым фондом 500 тысяч долларов

Команда казахстанцев поборется за выход на первый Major сезона с призовым фондом 500 тысяч долларов
©instagram.com/b8esportsgg/
Новости спорта Киберспорт Dota2

Команда Hell Raisers с казахстанцами Алимжаном Watson Исламбековым и Арманом  Malady Оразбаевым примет участие в первого турнира Dota Pro Circuit 2021/2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Турнир, в котором сыграют Team Empire, AS Monaco Gambit, Natus Vincere, PuckChamp, Team Spirit и Team Unique, стартует 2 декабря. Коллектив казахстанских геймеров начнет соревнование матчем с Virtus.pro - 5 декабря.

Все игры турнира пройдут в онлайн-режиме. Команды разыграют три путевки на первый мейджор сезона с призовым фондом 500 тысяч долларов, который пройдет в феврале 2022 года. Соревнование в СНГ завершится 23 января.

Между тем Hell Raisers продолжает борьбу в пятом сезоне Dota 2 Champions League 2021 с призовым фондом 50 тысяч долларов. Ее следующим соперником является Nemiga Gaming.

Отметим, что Исламбеков большую часть года играл за команду самого известного "дотера" СНГ - Даниила Dendi Ишутина B8, а для Оразбаева дебют в HR стал первым профессиональным опытом в карьере.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Киберспорт

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:08
Киберспорт
Команда казахстанцев поборется за выход на первый Major сезона с призовым фондом 500 тысяч долларов Команда казахстанцев поборется за выход на первый Major сезона с призовым фондом 500 тысяч долларов
19 ноября, 19:52
Киберспорт
Казахстанская команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов по Dota 2 Казахстанская команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов по Dota 2
18 октября, 15:33
Киберспорт
От квала до финала. Как казахстанские киберспортсмены помогли Team Spirit выиграть чемпионат мира по Dota 2 От квала до финала. Как казахстанские киберспортсмены помогли Team Spirit выиграть чемпионат мира по Dota 2
6 октября, 17:32
Киберспорт
Казахстанская команда оказалась в шаге от второго подряд финала Лиги чемпионов по Dota 2 Казахстанская команда оказалась в шаге от второго подряд финала Лиги чемпионов по Dota 2
1 октября, 21:19
Киберспорт
Три команды с казахстанцами пробились в плей-офф Лиги чемпионов по Dota 2 Три команды с казахстанцами пробились в плей-офф Лиги чемпионов по Dota 2
23 сентября, 17:58
Киберспорт
Казахстанская команда продолжает штамповать победы в четвертом сезоне Лиги чемпионов по Dota 2 Казахстанская команда продолжает штамповать победы в четвертом сезоне Лиги чемпионов по Dota 2
16 сентября, 15:35
Киберспорт
Самый непредсказуемый финал. Казахстанская команда сенсационно выиграла Лигу чемпионов по Dota 2 Самый непредсказуемый финал. Казахстанская команда сенсационно выиграла Лигу чемпионов по Dota 2
15 сентября, 10:46
Киберспорт
Казахстанская команда сенсационно обыграла участника The International 7 и вышла в финал турнира по Dota 2 Казахстанская команда сенсационно обыграла участника The International 7 и вышла в финал турнира по Dota 2
13 сентября, 12:08
Киберспорт
Неудержимые. Казахстанские киберспортсмены пробились в полуфинал международного турнира по Dota 2 Неудержимые. Казахстанские киберспортсмены пробились в полуфинал международного турнира по Dota 2
10 сентября, 14:57
Киберспорт
Казахстанская команда триумфально выиграла групповой этап престижного турнира по Dota 2 Казахстанская команда триумфально выиграла групповой этап престижного турнира по Dota 2
6 сентября, 12:44
Киберспорт
Казахстанская команда одержала шестую победу подряд и вышла в плей-офф престижного турнира по Dota 2 Казахстанская команда одержала шестую победу подряд и вышла в плей-офф престижного турнира по Dota 2
2 сентября, 14:37
Киберспорт
Казахстанцы обыграли команду самого известного киберспортсмена СНГ и захватили лидерство в престижном турнире по Dota 2 Казахстанцы обыграли команду самого известного киберспортсмена СНГ и захватили лидерство в престижном турнире по Dota 2
19 августа, 14:07
Киберспорт
Казахстанская команда захватила лидерство в групповом этапе престижного турнира по Dota 2 после трех побед подряд Казахстанская команда захватила лидерство в групповом этапе престижного турнира по Dota 2 после трех побед подряд
11 августа, 18:25
Киберспорт
Преподаватель китайского и "божество" в Dota 2. Знакомимся с милой косплеершей из Алматы Преподаватель китайского и "божество" в Dota 2. Знакомимся с милой косплеершей из Алматы
10 августа, 14:49
Киберспорт
Казахстанская команда пробилась в финал отбора на турнир по Dota 2 с призовым фондом 400 тысяч долларов Казахстанская команда пробилась в финал отбора на турнир по Dota 2 с призовым фондом 400 тысяч долларов
6 августа, 12:53
Киберспорт
Казахстанская команда по Dota 2 оказалась в трех шагах от финала престижного европейского турнира Казахстанская команда по Dota 2 оказалась в трех шагах от финала престижного европейского турнира
3 августа, 14:18
Киберспорт
Казахстанская команда обыграла полуфиналиста отбора на The International и прошла в плей-офф турнира по Dota 2 Казахстанская команда обыграла полуфиналиста отбора на The International и прошла в плей-офф турнира по Dota 2
21 июля, 12:21
Киберспорт
Казахстанская команда с победы стартовала на престижном турнире по Dota 2 Казахстанская команда с победы стартовала на престижном турнире по Dota 2
12 июля, 19:30
Киберспорт
Снова без казахстанцев. Определились все участники самого крупного турнира сезона по Dota 2 Снова без казахстанцев. Определились все участники самого крупного турнира сезона по Dota 2
8 июля, 12:52
Киберспорт
Стали известны дата и место проведения турнира с самым большим призовым фондом в истории киберспорта Стали известны дата и место проведения турнира с самым большим призовым фондом в истории киберспорта
29 июня, 15:38
Киберспорт
Единственная надежда. Как казахстанские киберспортсмены играют в отборе на турнир с призовым фондом 40 миллионов долларов Единственная надежда. Как казахстанские киберспортсмены играют в отборе на турнир с призовым фондом 40 миллионов долларов
23 июня, 15:41
Киберспорт
Казахстанские киберспортсмены поборются за попадание на турнир с призовым фондом 40 миллионов долларов Казахстанские киберспортсмены поборются за попадание на турнир с призовым фондом 40 миллионов долларов
27 апреля 2021, 18:36
Киберспорт
В одной команде с легендой СНГ, или кто из казахстанцев выступает в профессиональной лиге по Dota 2 В одной команде с легендой СНГ, или кто из казахстанцев выступает в профессиональной лиге по Dota 2
31 марта 2021, 20:53
Киберспорт
"Болеет за Astralis, поклонница Илона Маска". Жена Абая Hobbit Хасенова - о совместных играх, семейной жизни и киберспорте в Казахстане "Болеет за Astralis, поклонница Илона Маска". Жена Абая Hobbit Хасенова - о совместных играх, семейной жизни и киберспорте в Казахстане
15 марта 2021, 16:33
Киберспорт
В Сети появился полноценный трейлер аниме-сериала по вселенной Dota 2 В Сети появился полноценный трейлер аниме-сериала по вселенной Dota 2
13 февраля 2021, 18:34
Киберспорт
"Наши звезды". Топ-5 самых успешных дотеров Казахстана "Наши звезды". Топ-5 самых успешных дотеров Казахстана
3 февраля 2021, 21:14
Киберспорт
"У нас была крутая команда". Геймерша из Казахстана - о старой Dota 2, отношении парней и перспективах дисциплины в стране "У нас была крутая команда". Геймерша из Казахстана - о старой Dota 2, отношении парней и перспективах дисциплины в стране
12 января 2021, 17:45
Киберспорт
Команда казахстанца сенсационно пробилась в первый официальный турнир года по Dota 2 Команда казахстанца сенсационно пробилась в первый официальный турнир года по Dota 2
5 января 2021, 17:37
Киберспорт
Вместе с легендой. Казахстанец попал в команду к бывшим игрокам Virtus.pro и NAVI по Dota 2 Вместе с легендой. Казахстанец попал в команду к бывшим игрокам Virtus.pro и NAVI по Dota 2
4 ноября 2020, 13:53
Киберспорт
Казахстанская команда вышла в плей-офф престижного турнира по Dota 2 после подписания экс-игрока NaVi Казахстанская команда вышла в плей-офф престижного турнира по Dota 2 после подписания экс-игрока NaVi
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus