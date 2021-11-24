Команда казахстанцев поборется за выход на первый Major сезона с призовым фондом 500 тысяч долларов

Команда Hell Raisers с казахстанцами Алимжаном Watson Исламбековым и Арманом Malady Оразбаевым примет участие в первого турнира Dota Pro Circuit 2021/2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Турнир, в котором сыграют Team Empire, AS Monaco Gambit, Natus Vincere, PuckChamp, Team Spirit и Team Unique, стартует 2 декабря. Коллектив казахстанских геймеров начнет соревнование матчем с Virtus.pro - 5 декабря.

Все игры турнира пройдут в онлайн-режиме. Команды разыграют три путевки на первый мейджор сезона с призовым фондом 500 тысяч долларов, который пройдет в феврале 2022 года. Соревнование в СНГ завершится 23 января.

Между тем Hell Raisers продолжает борьбу в пятом сезоне Dota 2 Champions League 2021 с призовым фондом 50 тысяч долларов. Ее следующим соперником является Nemiga Gaming.

Отметим, что Исламбеков большую часть года играл за команду самого известного "дотера" СНГ - Даниила Dendi Ишутина B8, а для Оразбаева дебют в HR стал первым профессиональным опытом в карьере.