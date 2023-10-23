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Новости спорта Dota2
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Команда казахстанца сотворила сенсацию и добилась исторического результата на ЧМ по Dota 2

Команда казахстанца сотворила сенсацию и добилась исторического результата на ЧМ по Dota 2
©Entity

Команда казахстанского киберспортсмена Алимжана Watson Исламбекова вошла в топ-10 на The International по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось после победы над действующим чемпионом турнира - Tundra (2:0). К сожалению, в следующем этапе его коллектив Entity уступил Virtus.Pro (0:2). 

Данное поражение оставило команду за бортом плей-офф. В итоге коллектив Исламбекова занял 9-е место, поделив его с Talon, 9Pandas и TSM. Также команда получит более 60 тысяч долларов.

Между тем, это первое попадание казахстанцев на чемпионат мира по Dota 2.

Отметим, что команда другого казахстанца Айбека TA2000 Токаева - PSG Quest Esports вылетела еще после группового раунда. Она заработала около 30 тысяч долларов.

The International проходит в США и завершится 29 октября.

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Киберспорт

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