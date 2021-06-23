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Казахстанские киберспортсмены поборются за попадание на турнир с призовым фондом 40 миллионов долларов

Казахстанские киберспортсмены поборются за попадание на турнир с призовым фондом 40 миллионов долларов
Фото: TI10.com
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Казахстанские киберспортсмены примут участие в закрытой квалификации к главному турниру по Dota 2 - The International 10, передает корреспондент Vesti.kz.

Участвовать в отборе от СНГ будут Даниял XSvamp1re Алибаев в составе команды NoTechies и Алимжан Watson Исламбеков за B8 Esports. Между тем Абдималик Malik Сайлау со своим коллективом Into The Breach будет "рубиться" в квалификации от Европы.

Отборы в СНГ стартовали сегодня, 23 июня, и завершатся через три дня. В Европе квалификация состоится с 7 по 10 июля 2021 года.

В этом году TI состоится в городе Стокгольм (Швеция). Общий призовой фонд соревнований составляет более 40 миллионов долларов.

Напомним, что казахстанские киберспортсмены ни разу не принимали участие в главном состязании года по Dota 2.

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Киберспорт

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