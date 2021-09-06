Казахстанская команда одержала шестую победу подряд и вышла в плей-офф престижного турнира по Dota 2

Казахстанская команда V-Gaming одержала шестую победу подряд и обеспечила себе место в плей-офф третьего сезона Champions League по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.
Коллектив, за который играют наши соотечественники Дархан Haze Мадыхан, Исламбек Arrow Шаударбаев, Айбек Naive Токаев, добился побед над опытными СНГ-коллективами Empire (2:0) и Unique (2:1). Ранее команда обыграла B8, Spider Pigs, Hell Raisers и Puck Champ. Благодаря успеху команда V-Gaming набрала 18 очков и закрепилась на первом месте, обеспечив себе участие в плей-офф турнира.
Призовой фонд соревнования составляет 50 000 долларов. Победитель турнира станет известен 12 сентября.
В предыдущем сезоне казахстанский коллектив пробился в плей-офф, но был остановлен в первом раунде.
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