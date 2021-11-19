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Казахстанская команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов по Dota 2

Казахстанская команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов по Dota 2
©Empire
Новости спорта Киберспорт Dota2

Казахстанская команда V-Gaming досрочно вышла в плей-офф пятого сезона Champions League по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы Дархан Haze Мадыхан, Исламбек Arrow Шаударбаев и Айбек Naive Токаев одержали пять побед и расположились на третьем месте. В числе поверженных оказались команды No Marci (2:1), V-Gaming (2:1), Empire (2:1), B8 (2:0), Khan (2:0). 

Завтра, 20 ноября, казахстанцы сыграют с Nemiga.

Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.

Отметим, что победителем третьего розыгрыша сенсационно стала команда V-Gaming, которая заработала 25 тысяч долларов.

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