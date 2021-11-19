Казахстанская команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов по Dota 2

Казахстанская команда V-Gaming досрочно вышла в плей-офф пятого сезона Champions League по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанцы Дархан Haze Мадыхан, Исламбек Arrow Шаударбаев и Айбек Naive Токаев одержали пять побед и расположились на третьем месте. В числе поверженных оказались команды No Marci (2:1), V-Gaming (2:1), Empire (2:1), B8 (2:0), Khan (2:0).
Завтра, 20 ноября, казахстанцы сыграют с Nemiga.
Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.
Отметим, что победителем третьего розыгрыша сенсационно стала команда V-Gaming, которая заработала 25 тысяч долларов.