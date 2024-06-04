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Новости спорта Dota2
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Казах обыграл легенду Dota 2 и пробился на турнир за 5 миллионов долларов

Казах обыграл легенду Dota 2 и пробился на турнир за 5 миллионов долларов
©Dota2.com

Команда Entity обыграла Team Secret в итоговом финале квалификации на Riyadh Masters 2024 по Dota 2 для Западной Европы, передает Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Entity, за которую играет казахстанец Алимжан Watson Исламбеков. Таким образом, команда нашего соотечественника поборется на турнире Riyadh Masters в Саудовской Аравии за призовой фонд в пять миллионов долларов.

Отметим, что за Team Secret играет легендарный "дотер" эстонец Клемент Puppey Иванов, который становился чемпионом мира на первом The International в составе Natus Vincere. В данный момент ему 34 года и он один из самых возрастных профессиональных игроков в мире.

Финальная стадия турнира стартует 3-го и завершится 27 июля.

Dota 2 - многопользовательская командная игра в жанре MOBA, разработанная и изданная корпорацией Valve.

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Метки:
Киберспорт Саудовская Аравия

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