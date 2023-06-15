Играл с чемпионом мира и дважды играл на "мэйджоре". Знакомимся с казахстанским дотером Токаевым.

Казахстанец Айбек ТА2000 Токаев во второй раз в своей карьере пробился на турнир серии Major по Dota 2. В связи с этим Vesti.kz предлагают поближе познакомится с перспективным киберспортсменом.

Напомним, что в рейтинговом отборе Dota Pro Circuit его команда Quest Esports, созданная в Ливане, одержала четыре победы и с четвертого места пробилась на мейджор, который пройдет на Бали (Индонезия). При этом попадание на турнир такого уровня - историческое достижение. Ранее коллектив ничем подобным не отличался. Финальная часть турнира с призовым фондом 500 тысяч долларов пройдет с 29 июня по 7 июля.

Для 23-летнего Токаева это не первый опыт участия на соревнованиях такого уровня. В 2018 году он в составе No Pango обыграл в отборе легендарный Virtus.Pro и сыграл на турнире в китайском Чунцине, где занял 13-е место. Тогда казахстанец играл под ником Naive.

При этом Токаев играет в Dota 2 с 2017 года. За это время сменил около двух десятков команд. Среди них топовыми можно назвать коллективы Unique, Gambit и Empire. Стоит отметить, что в составе "имперцев" он выступал с капитаном чемпионов мира из Team Spirit Ярославом Miposhka Найденовым.

С 2020 по 2022 год в его карьере случилось определенное затишье, в ходе которого он сменил много команд, пока не нашел себе место в составе Rune Eaters. Далее его пригласили в Protect Armor, откуда он перешел в стан Quest Esports.

Добавим, что Токаев всегда входил в топ-10 игроков с самым высоким индивидуальным рейтингом в европейском регионе Dota 2.

В детстве будущий дотер увлекался футболом, но затем сделал акцент в пользу киберспорта. Помимо Dota 2, он играет в Counter Strike, Warcraft и Apex Legends. Поначалу родители были против его увлечения, но сейчас они самые главные болельщики. Сам Айбек восхищается португальским футболистом Криштиану Роналду и старается перенимать его некоторые привычки.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева