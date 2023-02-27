Вот это прорыв. Первый казах в истории плей-офф Major по Dota 2: кто он?

Команда казахстанца Алимжана Watson Исламбекова - Entity - триумфально вышла в плей-офф турнира The Lima Major 2023 по Dota 2 с призовым фондом 500 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

По ходу группового этапа коллектив казахстанца обыграл Geek Slate, Knights, BeetBoom, Hell Raisers, сыграл вничью с Shopofy Reb, Aster, Beastcoast. Единственной неудачей стало поражение лидеру группы и бронзовому призеру чемпионата мира - Liquid. В итоге Entity набрала 11 очков и заняла второе место в группе. Это обеспечило выход в верхнюю сетку плей-офф соревнования.

Следующая игра команды казахстанца пройдет 28 февраля против Evil Geniuses. Сам турнир завершится 5 марта в Лиме (Перу).

Стоит отметить, что казахстанец впервые преодолел групповой раунд турнира серии "мэйджор". Ранее Айбек Naive Токаев вместе с командой No Pango в 2019 году завершил выступление на групповом этапе The Chongqing Major.

Кто такой Алимжан Watson Исламбеков?





20-летний парень начал киберспортивную карьеру в том же, 2019 году. Первые игры он проводил за небольшие полулюбительские коллективы: PRIES, Mango Tree, Totally Spies и XactJlepbI. Известность в СНГ он приобрел благодаря переходу в команду легендарного украинского дотера Даниилы Dendi Ишутина. За B8 казахстанец сыграл большую часть 2021 года.

Затем состоялся его переход в HellRaisers, из которого Алимжан в декабре прошлого года перешел в Entity. При этом казахстанца хотели видеть в Virtus.Prо, но тот принял предложение европейской команды.

По мнению большинства экспертов, казахстанец является одним из лидеров нынешнего состава команды. К тому же он лидирует в личном рейтинге в регионе Европы.

К слову, парень очень скромен. На его Instagram аккаунт подписаны чуть более двух тысяч человек. Думается, что после выступления на "мэйджоре" их число увеличится.





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