Сестра Шавката Рахмонова стала трехкратной чемпионкой мира

Казахстанка Сора Рахмонова стала чемпионкой мира по рукопашному бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Родная сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова выиграла турнир в Астане. Это ее третье золото на чемпионатах мира по рукопашному бою.

Отметим, что в последнем поединке в MMA Рахмонова в рамках турнира в NAIZA 51 одержала победу над россиянкой Валенией Карыгиной.

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