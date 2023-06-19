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Новости спорта Единоборства Рукопашный бой
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Сестра Шавката Рахмонова стала трехкратной чемпионкой мира

Сестра Шавката Рахмонова стала трехкратной чемпионкой мира
©instagram.com/rakhmonova____/

Казахстанка Сора Рахмонова стала чемпионкой мира по рукопашному бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Родная сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова выиграла турнир в Астане. Это ее третье золото на чемпионатах мира по рукопашному бою.

Отметим, что в последнем поединке в MMA Рахмонова в рамках турнира в NAIZA 51 одержала победу над россиянкой Валенией Карыгиной.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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