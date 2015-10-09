В сборной Казахстана разобрали соперника на матч Кубка Дэвиса в Астане

Мужская сборная Казахстана по теннису 6–7 февраля сыграет в Астане домашнюю встречу плей-офф Кубка Дэвиса против Монако, передают Vesti.kz.

Накануне встречи в столице прошла жеребьёвка, по итогам которой определились игровые пары. После церемонии своими ожиданиями от предстоящих матчей поделился теннисист сборной Казахстана Александр Шевченко.

Корреспондент Vesti.kz поинтересовался, ощущается ли дополнительное давление при выходе на корт против соперника с более низким рейтингом – особенно в условиях командного турнира.

"Если честно, да, бывает такое, особенно на Кубке Дэвиса, но к этому мы готовимся и уже на самом деле хорошо психически подготовились, поэтому, я думаю, проблем с этим не будет. Каждый соперник может хорошо играть в любой день, поэтому готовимся к сложному матчу и справляемся, ну это командный дух, обговоры с капитаном, поэтому, я думаю всё нормально", - поделился Шевченко.

Отдельно Александр ответил, пришлось ли готовиться к каким-то нестандартным элементам в игре соперников:

"Мы играем против более парного игрока, поэтому, скорее всего, он будет чаще делать ставку на подачу и выходы к сетке, играть с лёта. Мы к этому готовы и отдельно над этим работали. Если будем хорошо играть, то обязательно выиграем", – сказал Александр.

Реванш года в Кубке Дэвиса: лидер соперника вспомнил поражение Бублику

Напомним, что за команду Монако заявлены Валентин Вашеро (31 ATP), один из сильнейших парных игроков мира Хьюго Нис (18 ATP в парном разряде), Ромен Арнеодо (44 ATP в парах), а также Бенжамен Баллере и Леонардо Любичич.

Ранее лидер сборной Монако обозначил теннисиста, которого считает главной угрозой в составе команды Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!