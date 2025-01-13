Сборная Казахстана решила обойтись без лидера в матчах Кубка Дэвиса
Стал известен состав сборной Казахстана на матчевую встречу первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Пакистана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ФТК.
Стал известен состав сборной Казахстана на матчевую встречу первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Пакистана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ФТК.
Матчи пройдут 1-2 февраля на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане.
Тренерский штаб, возглавляемый Юрием Щукиным, объявил состав команды: Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев и Денис Евсеев.
Примечательно, что сборная Казахстана решила обойтись без своего лидера Алекандра Булика.
Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи, каждая из которых пройдет в трехсетовом формате.
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