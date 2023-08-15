Сборная Казахстана назвала состав на Кубок Дэвиса

В мужской сборной Казахстана по теннису определились с составом команды на матчи Кубка Дэвиса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт ФТК.

16–17 сентября команда сыграет в плей-офф первой мировой группы против Болгарии. Матчи пройдут на выезде в Софии (Болгария).

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик (27 номер одиночного рейтинга ATP), Тимофей Скатов (132 номер одиночного рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (243 номер одиночного рейтинга ATP), Александр Недовесов (45 номер парного рейтинга ATP), Андрей Голубев (74 номер парного рейтинга ATP).

"Команда Болгарии будет играть дома и сильнейшим составом, где есть Григор Димитров (21 АТР), Димитар Кузманов (174 АТР), Адриан Андреев (216 АТР), Александар Лазаров (349 АТР). Будем стараться и играть на победу", - отметил Щукин.

Игры пройдут в столице Болгарии на грунтовом открытом корте национального теннисного центра.

Матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победившая сборная в феврале 2024 года сыграет в квалификации Кубка Дэвиса за попадание в финальный этап командного чемпионата мира.

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