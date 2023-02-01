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Новости спорта Теннис Кубок Дэвиса
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Сборная Казахстана начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса
©ФТК

Мужская сборная Казахстана по теннису начала подготовку к квалификационному матчу Кубка Дэвиса с командой Чили, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Игры пройдут 4 и 5 февраля в чилийском городе Ла Серена на грунтовом корте арены "Ла Трентино". 

Казахстанцы уже приступили к тренировкам: накануне в город на побережье Тихого океана приехала вся команда во главе с капитаном Юрием Щукиным: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Это будет первая встреча между сборными двух стран. Сборная Чили является финалистом Кубка Дэвиса 1976 года.

Лидер сборной Казахстана Александр Бублик так прокомментировал предстоящую встречу: "Я очень спокойно стал относиться к покрытиям, приехал в Чили с хорошим настроением и сейчас никаких предрассудков нет, что я когда-то плохо играл на грунте. Приехал побеждать, играть за свою страну, что я люблю и умею делать, поэтому готовимся", - отметил Бублик.

Отмечается, что в первый день будут сыграны две одиночные, а во второй игровой день одна парная и еще две одиночные встречи. Победитель противостояния в сентябре сыграет на финальном этапе групповой стадии Кубка Дэвиса.

Фото: ФТК©

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Метки:
Кубок Дэвиса Бублик Александр Скатов Тимофей Кукушкин Михаил Голубев Андрей Недовесов Александр Щукин Юрий

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