Риск досрочного вылета? Что нужно знать о противостоянии сборных Казахстана и США в Кубке Дэвиса

Сегодня, 15 сентября, мужская сборная Казахстана по теннису проведет второе противостояние в рамках групповой стадии Кубка Дэвиса-2022. В соперниках у команды Юрия Щукина будут теннисисты из США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После первых сыгранных матчей в группе D в лидеры вышли сборные Нидерландов и США. Первые переиграли со счетом 2:1 соперников из Казахстана, а вторые оказались сильнее хозяев корта из Великобритании - также 2:1.

Матчи этого квартета проводятся на Emirates Arena в Глазго (Шотландия, Великобритания). В случае поражения в противостоянии с США казахстанцы лишатся шансов на выход из группы, поэтому настрой должен быть запредельным.

В первой игре у сборной Казахстана сыграет либо Михаил Кукушкин , либо Дмитрий Попко . Многое зависит от формы 34-летнего Михаила. В противостоянии с Нидерландами он провел двухчасовой матч с Таллоном Грикспуром , проиграв в трех сетах - 1:6, 6:3, 3:6.

Что касается американцев, то их вторым номером является 24-летний Фрэнсис Тиафо (19-я ракетка мира). Однако в противостоянии с Великобританией капитан команды США Марди Фиш дал сыграть Томми Полу (29) и не прогадал. 25-летний спортсмен обыграл Дэна Эванса - 6:4, 4:6, 6:4 - и помог своей сборной одержать победу в противостоянии.

Тиафо не играл по причине того, что ему был предоставлен отдых. Как никак, этот парень на прошлой неделе дошел до полуфинала US Open , обыграв Рафаэля Надаля проиграв лишь будущему триумфатору Карлосу Алькарасу в пяти сетах. Но уже сегодня, возможно, он появится на площадке.

В игре с Кукушкиным (221) или Попко (227) Тиафо будет огромным фаворитом. Да и Пол, если капитан решит выпустить его, тоже будет фаворитом. Здесь разница сверхощутима. С Тиафо и Полом Кукушкин играл по два раза, и в этих четырех играх казахстанец взял лишь один сет из 11 проведенных...

С учетом затраченных сил в матче с Норри, вероятно, Фиш сделает рокировку. Позволит сыграть в качестве второго номера Полу (против Кукушкина/Попко), а в роли первой ракетки выйдет уже свежий Тиафо (против Бублика). Это хорошо и потому, что Бублик выиграл три из четырех матчей у Фритца, а вот в противостоянии с Тиафо казахстанец уступает - 1:2.

Изначально в этой встрече кто-то из пары Фритц/Тиафо будет фаворитом. Но будем надеяться, что Александру вновь удастся преподнести сюрприз, ведь обыгрывать топов в рамках Кубка Дэвиса он умеет (привет Касперу Рууду), да и Тейлора с Фрэнсисом он уже огорчал в прошлом.

В заключительной встрече сыграют парники. В сборной Казахстана это может быть как дуэт Бублика и Александра Недовесова (позавчера обыграли в трех сетах дуэт из Нидерландов), так и тандем все того же Недовесова и Андрея Голубева . С учетом той нагрузки, которая уже легла на плечи Бублика, скорее всего, в этот раз сыграют Недовесов и Голубев.

А вот их соперниками будут Раджив Рам и Джек Сок. Прошлой ночью они одержали волевую победу и принесли американцам победу в противостоянии с Великобританией, переиграв Энди Маррея и Джо Солсбери - 5:7, 6:4, 7:5. Теперь они постараются одержать еще одну победу в игре с казахстанскими соперниками.

Если судить объективно, то шансов у сборной Казахстана не так много. Особенно это объясняется разницей в одиночных матчах. Сейчас второго номера мирового уровня у Щукина нет, поэтому выбор исключительно между ветераном-Кукушкиным и вечно перспективным Попко, а ведь оба находятся аж в третьей сотне рейтинга!

Бублик - лидер. Но по стабильности явно не уровня топ-10 или топ-15. А вот в паре шансов одержать победу, возможно, утешительную, у казахстанцев куда больше.

Но будем надеяться и верить, что Бублик сумеет выиграть свой матч, а парники - дожать не восстановившихся до конца после прошлой игры Рама и Сока.

Отметим, что это противостояние будет показано на телеканале Qazsport. Первые две встречи можно будет посмотреть на сайте телеканала, а последнюю - в прямом эфире. Начало первой игры - в 21:00 по столичному времени.