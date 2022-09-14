Казахстан проиграл на старте Кубка Дэвиса

Казахстан встретился с командой Нидерландов на групповом этапе финальной части Кубка Дэвиса-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первыми на корт вышли вторые номера команд. Так, Михаил Кукушкин проиграл Таллону Грикспуру - 1:2 (1:6, 6:3, 3:6). Встреча длилась 1 час и 55 минут, в ее ходе теннисисты сделали по три эйса и допустили по одной двойной ошибке.

Ранее друг с другом казахстанец и нидерландец не играли.

Следом сыграли лидеры двух сборных - Александр Бублик и Ботик Ван де Зандшульп. Бублик уступил со счетом 1:2 (6:3, 1:6, 4:6). Игра длилась 2 часа и 2 минуты. Казахстанец сделал три эйса и допустил шесть двойных ошибок, тогда как у нидерландца следующие показатели - 5/5.

В заключительной третьей игре противостояния между сборными Казахстана и Нидерландов Александр Бублик и Александр Недовесов одолели в парном разряде Матве Мидделкопа и Уэсли Колхофа в трех сетах - 6:4, 1:6, 6:3.

Таким образом, Нидерланды победили со счетом 2:1 и вышли в лидеры группы D.

15 и 18 сентября Казахстан в группе D сыграет с командами США и Великобритании.

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