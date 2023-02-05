Прямая трансляция матча Казахстана c Чили в Кубке Дэвиса

Сегодня, 5 февраля, сборная Казахстана по теннису продолжит встречу с командой Чили в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В чилийском городе Ла-Серена в парном разряде сыграют Андрей Голубев/Александр Недовесов - Алехандро Табило/Томас Барриос. Начало - в 20:00 по времени Астаны.
Затем на корт должен выйти первая ракетка Казахстана Александр Бублик, его соперником выступит Кристиан Гарин, занимающий 102-е место в мировом рейтинге одиночного разряда. Начало - в 21:30.
Далее запланирована игра Тимофея Скатова (129) против Николаса Ярри (126). Начало - в 23:00.
Матчевое противостояние команд в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
На данный момент счет 1:1. У Казахстана победой отметился Тимофей Скатов, а у Чили свой матч выиграл Николас Ярри.
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